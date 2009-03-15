Бывший министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО убежден, что Украина имеет возможность через год-два стать кандидатом на вступление в НАТО.

Об этом В.ОГРЫЗКО сказал в эфире TВi, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Несмотря на формальное неполучение ПДЧ, сегодня Украина, как никогда, близка к тому, чтобы реальными шагами доказать, что через год-полтора-два она может стать кандидатом на вступление в НАТО, потому что мы имеем тот инструмент, который является основой этой самой Программы действий для членства», - считает дипломат.

Он отметил, что украинские политики должны использовать все возможности для информирования общества относительно Альянса, и должны делать это сознательно. «Когда мы одной рукой подписываем письмо о том, что мы хотим в НАТО, а, с другой стороны, всеми средствами говорим, что мы туда не хотим, каким образом на это будет реагировать украинский гражданин?» - спрашивает себя В.ОГРЫЗКО.

«Мы идем налево или направо – в этом и вопрос. Нам нужно думать о настоящих целях, и их либо отстаивать, либо от них отказываться. Не может во внешней политике быть нечестности между партнерами и союзниками», - добавил бывший министр. «К сожалению, со стороны премьер-министра (Юлии ТИМОШЕНКО) с самого начала создания правительства, и это проявилось в вопросе о НАТО, появились признаки того, что единой внешняя политика Украины таки не является», - заявил В.ОГРЫЗКО. Он уточнил, что премьер-министр подписала вместе с Президентом и Председателем ВР совместное письмо к НАТО, но сразу после этого началась работа по его дезавуации как раз перед теми, кому это письмо и направлялось.

Что касается своей дальнейшей карьеры, бывший руководитель МИД думает о том, как быть максимально полезным государству. «Для меня такого особого значения не будет иметь, какая это будет функция. Главное в том, где я буду наиболее затребованным для того, чтобы достичь той цели, которую я считаю для себя главной. Эта цель очень простая – Евросоюз и НАТО».

В.ОГРЫЗКО заметил, что прошло совсем немного времени с момента его отставки, и у него еще есть счастливая возможность обдумывать поступающие предложения.