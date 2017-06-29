Прокуратура требует увеличить залог для Гужвы до 3,2 миллионов гривень

Прокуратура подала апелляционную жалобу на размер залога для руководителя интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, задержанного за вымогательство.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает прокуратура города Киева.

«Прокуратура города Киева в суде апелляционной инстанции оспаривает меру пресечения, которая была избрана Шевченковским райсудом столицы руководителю интернет-издания «Страна.ua» И. Гужве. Так, не соглашаясь с решением суда в отношении размера залога, который является недостаточным для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого, прокуратура столицы подала апелляционную жалобу с требованием увеличить размер залога с 544 тыс. грн до 3,2 млрд грн», - говорится в сообщении.

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Апелляционная жалоба прокуратуры направлена в Апелляционный суд Киева для принятия решения.

Как сообщал УНИАН, Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». В отношении него открыто уголовное производство по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским требовали от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долл. После получения половины суммы, 10 тыс. долл., Гужва был задержан.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения в вымогательстве «сфабрикованными».

24 июня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн.

26 июня адвокат Гужвы, министр юстиции Украины во времена президента Виктора Януковича Елена Лукаш сообщила, что за главного редактора издания «Страна.ua» внесли залог.

27 июня его выпустили из СИЗО.