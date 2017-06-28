ГПУ работает над очередным представлением о снятии неприкосновенности с нардепа - Луценко

Генеральная прокуратура Украины работает над очередным представлением о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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«В День Конституции работаем над очередным представлением о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата. Считаем дни, чтобы уложиться в процедуру до каникул Верховной Рады. Надеюсь, что большинство депутатов найдет возможность положительно проголосовать на комитете и в зале, чтобы правоохранители имели возможность для установления истины. Но еще лучше было бы внести на рассмотрение ВР поправку к Конституции об отмене феодальной по сути своей нормы о депутатской неприкосновенности. Тем более, что Конституционный суд уже согласовал текст изменений», - написал Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время торжеств по случаю Дня Конституции Украины в Киеве президент Петр Порошенко выразил надежду, что Верховная Рада в недалеком будущем отменит депутатскую неприкосновенность.