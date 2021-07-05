Действующее правительство обещало создать 500 тысяч новых рабочих мест, на самом же деле мы получили рост безработицы.

Согласно официальной статистике, с мая 2020 года почти 2 миллиона украинцев остались без работы. По официальной статистике, сейчас каждый десятый гражданин не может трудоустроиться.

Отсутствие адекватной государственной поддержки во время карантина заставило предприятия увольнять работников и переходить «в тень». А локдауны еще больше усилили безработицу, которая растет в Украине третий год подряд. Власти пытаются оправдаться последствиями пандемии. Но в соседней Польше, несмотря на более жесткий карантин, уровень безработицы сегодня составляет лишь 3% - потому, что польское правительство, в отличие от украинского, активно помогало бизнесу и создавало рабочие места для поляков, которые потеряли работу.

В партии «За майбутнє» считают, что именно неэффективная работа украинского правительства привела к росту теневой экономики и теневой занятости.

«Правительство должно как можно быстрее решить проблему безработицы, ведь каждая потеря работы — это трагедия для семьи. Людям необходимо ежемесячно оплачивать счета, покупать продукты, лекарства и тому подобное», — отмечает лидер партии, народный депутат Игорь Палица.

По данным статистики, в прошлом году каждый пятый украинец работал неофициально, а доля теневой экономики составляла 30% ВВП. Зато независимые эксперты считают, что уровень теневой экономики в прошлом году приблизился к 50% ВВП, а работали в ней примерно 5 млн украинцев! Без поддержки государства бизнесу трудно создавать и сохранять рабочие места, ведь за последние 15 месяцев предприниматели понесли почти 400 млрд грн убытков.

В партии считают, что сейчас многим украинцам нужна работа, а не пустые обещания власти. Поэтому "За майбутнє" обратилась к правительству с призывом безотлагательно разработать новую стратегию стимулирования занятости. В ее основе должна быть программа стимулирования развития бизнеса, в частности, возрождение национальной промышленности. Правительство должно обеспечить благоприятные условия для инвестиций и создания новых рабочих мест.

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Автор: Григорий Бондарь