Сайт МВД сейчас не работает во избежание поражения системы кибератакой

Сайт Министерства внутренних дел пока не работает через превентивные меры, во избежание поражения системы кибератакой.

О Министерство сообщило в Twitter.

«Друзья! Сайт МВД сейчас не работает из-за превентивных мер, во избежание поражения системы кибератакой», – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов подверглись внешней хакерской атаки. О хакерской атаке на свои ресурсы сообщили государственная компания - оператор объединенной энергосистемы «Укрэнерго», а также столичная энергоснабжающая компания «Киевэнерго». Кроме того, о хакерской атаке сообщила крупнейшая украинская компания экспресс-доставки «Новая почта».