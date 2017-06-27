МИД призывает мировое сообщество принять все меры для освобождения Сущенко

Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество принять все меры для освобождения незаконно задержанного осенью прошлого года в Москве украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Лефортовского районного суда города Москва от 27 июня 2017 продлить на 3 месяца, до 30 сентября 2017 года, срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко", - заявили украинские дипломаты.

В МИД подчеркивают, что "безосновательное содержание Романа Сущенко под стражей в Российской Федерации по фиктивному обвинению и политически мотивированный характер рассмотрения дела в суде убедительно свидетельствуют об отсутствии в этой стране системы правосудия и обеспечения права на справедливый суд".

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Украинские дипломаты требуют от Российской Федерации немедленно освободить Сущенко и обеспечить его беспрепятственное возвращение в Украину.

"Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные меры с целью освобождения и возвращения в Украину ее граждан, которые незаконно содержатся на территории России по сфальсифицированным политически мотивированным обвинениям", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 в Москве задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые представляют государственную тайну". Уголовное дело против журналиста было возбуждено по статье "шпионаж". 16 июня Сущенко назначили проведение психиатрической экспертизы.

Сегодня, 27 июня, суд продлил Сущенко срок содержания под стражей еще на три месяца - до 30 сентября.