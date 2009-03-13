Ющенко сегодня в Тернопольской области

Президент встретится со студентами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Тернопольскую область. Как сообщает пресс-служба главы государства, планируется, что в ходе поездки Президент встретится со студентами Тернопольского национального экономического университета и ознакомится с работой ООО «Сумитомо Электрик Борднетце-Украина».

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