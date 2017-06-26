Дело главреда "Страна.uа": в прокуратуре опровергли информацию о распространении засекреченных данных

В прокуратуре Киева опровергли информацию о том, что ведомство распространило засекреченные данные по делу главного редактора интернет-издания "Страна.uа" Игоря Гужвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

«Упомянутые прокурором в судебном заседании протоколы по результатам проведения негласных следственных (розыскных) действий – являются материалами, из которых в предусмотренном Инструкцией «Об организации проведения негласных следственных (розыскных) действий и использования их результатов в уголовном производстве» порядка, на основании постановления прокурора в производстве и соответствующим согласованием руководителя прокуратуры - заместителя прокурора города Киева С. Репецкого 23.06.2017 сняты грифы секретности. А отсутствие копий указанных протоколов в материалах, приложенных к ходатайству об избрании меры пресечения, связано с законодательным запретом изготовление таких копий (ч. 3 ст. 254 УПК Украины)», - говорится в сообщении.

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Кроме того, в прокуратуре отметили, что часть материалов, продемонстрированных 23.06.2017 Генеральным прокурором Украины (в частности, видео-файлы с камер видеонаблюдения ресторана) – это доказательства, полученные ранее по запросу прокурора в порядке, не связанном с проведением НСРД.

В прокуратуре подчеркнули, в связи с тем, что 23.06.2017 в г. Житомир Генеральным прокурором Украины Ю. Луценко проводилось совещание с участием руководителей местных и региональных прокуратур, заместителя прокурора города Киева С. Репецкого был определен исполняющим обязанности прокурора города Киева. Согласно своих полномочий С. Репецкий был уполномочен на осуществление действий, в том числе согласование решение процессуального руководителя о снятии грифа секретности с части материалов, собранных во время проведения негласных следственных действий в отношении И. Гужвы.

Как сообщал УНИАН, Гужва был задержан вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.uа». Отношении него открыто уголовное производство по ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). По данным правоохранителей, Гужва вместе с подельником Антоном Филипковским вымогали у народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долл. После получения половины суммы в 10 тыс. долл. Гужва был задержан. Гужва назвал предъявленные ему обвинения в вымогательстве «сфабрикованными». Депутаты от «Оппозиционного блока» заявляли о готовности взять Гужву на поруки.