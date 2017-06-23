Суд арестовал экс-главу ГФС Киевской области по подозрению в систематическом взяточничестве

Суд взял под стражу с возможностью внесения залога в размере 1 миллион гривень бывшего главу ГУ ДФС Украины в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Указанная личность подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением, в организации деятельности преступной группы, в состав которой вовлек своих доверенных подчиненных, которые в период с 2015 по 2016 годы на постоянной основе создавали условия физическим лицам предпринимателям и юридическим лицам, путем проведения комплексных проверок, принятие решения по возмещению налога на добавленную стоимость, для получения от последних неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что другим участникам преступной группы, а именно одному из бывших начальников управления ГУ ДФС в Киевской области, который подозревается в злоупотреблении влиянием и двум руководителям территориальных подразделений ГУ ДФС в Киевской области, которые подозреваются в злоупотреблении служебным положением избраны меры пресечения в виде домашних арестов.

Указанные решения приняты в рамках осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по фактам неправомерных действий служебных лиц Главного управления государственной фискальной службы в Киевской области по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 369-2, за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица причастные к совершению вышеуказанных уголовных правонарушений.

Как сообщал УНИАН ранее, Аппеляційний суд. Киева удовлетворил апелляционную жалобу Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины относительно избрания меры пресечения экс-чиновнику, который в разные годы занимал должности заместителя руководителя ГНА в Днепропетровской области и председателя ГНА в Полтавской области.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, соответствующее решение суд вынес 22 июня 2017 г. Так, вместо залога суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время, оставил возможность внести залог в размере 10 млн грн. Читайте также 17 задержанных экс-налоговиков арестованы с увеличением размеров застал – Сарган По предварительным данным следствия, преступная деятельность подозреваемого нанесла убытки государству на общую сумму более 2 млрд 460 млн грн.