Посольство России в Киеве протестует против хулиганских действий

Посольство России в Украине выражает протест по поводу "хулиганских антироссийских действий" у стен дипломатической миссии в Киеве и настоятельно просит украинскую сторону принять неотложные меры по их недопущению в будущем. Об этом говорится в распространенном сегодня пресс-службой посольства сообщении.

"Утром 11 марта 2009 г. группой молодых людей были совершены хулиганские действия в отношении посольства Российской Федерации в Украине. Несколько участников этого "действа" были задержаны сотрудниками украинских правоохранительных органов, осуществляющих охрану посольства", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

По факту противоправных действий посольством РФ в Киеве была направлена соответствующая нота в МИД Украины.