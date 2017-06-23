Закон о деоккупации Донбасса не означает полномасштабной войны - Тука

Принятие закона о деоккупации Донбасса не означает, что на следующий день Украина начнет полномасштабную войну.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, передает ТСН.

"В преамбуле этого законопроекта четко написано о приверженности мирному решению проблемы и последовательности согласно Минских договоренностей", - сказал он.

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Тука также отметил, что законопроект предусматривает, что все военно-гражданские администрации будут подчиняться командующему Оперативного штаба, который будет создан.

"Территория в преамбуле (законопроекта) признана оккупированной, кем именно – не названо", - подчеркнул заместитель министра.

Тука также добавил, что предложенный законопроект – это лишь "черновой вариант", его еще будут обсуждать, и учтут мнение и экспертов, и общественности.

Как сообщал УНИАН, журналисты получили проект концепции закона "О государственной политике восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей".

Его текст пока что умещается на одном листе и состоит из преамбулы и шести пунктов.