Политолог увидел, что Литвина раздражает рейтинг Яценюка

Политолог Владимир ФЕСЕНКО считает, что сегодня Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пытается вернуть себе роль миротворца в политике на фоне его раздражения от роста рейтинга экс-спикера, народного депутата Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ФЕСЕНКО заявил сегодня на круглом столе в Киеве.

Политолог, в частности, прокомментировал вчерашнее заявление В.ЛИТВИНА, в котором тот призвал Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, лидеров парламентских фракций и всех политиков провести общенациональный круглый стол по обустройству Украины и поиску путей выхода из кризиса.

“ЛИТВИН хочет вернуть себе имидж миротворца, в том числе и потому, что его раздражает рост рейтинга ЯЦЕНЮКА”, - сказал В.ФЕСЕНКО, добавив, что здесь также срабатывает психологический фактор понимания своего проигрыша в будущей президентской кампании.

“Он может оказаться “вне игры” на предстоящих президентских выборах”, - отметил политолог.

В.ФЕСЕНКО объяснил, что на современном этапе В.ЛИТВИНА также волнуют вопросы конституционной реформы, которые совместными усилиями могут провести Партия регионов и БЮТ.

“Поэтому он пытается сыграть на опережение. Он задает повестку дня – вот эти его пункты, проблемы, которые необходимо решать”, - объяснил эксперт и отметил, что действия В.ЛИТВИНА также объясняются “игрой на симпатиях местного самоуправления”.

Как сообщал УНИАН, 10 марта В.ЛИТВИН в своем заявлении призвал Президента В.ЮЩЕНКО, премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, лидеров фракций и всех политиков провести общенациональный круглый стол по обустройству Украины.

Председатель ВР убежден, что нужно безотлагательно решать три основополагающих вопроса: изменить избирательное законодательство, чтобы каждый депутат персонально избирался людьми; упорядочить полномочия Президента и премьер-министра; предоставить власти на местах больший уровень свободы, в первую очередь экономической.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что власть обязана показать пример всему обществу, что консолидация в ее среде возможна.