"Нужно быть интересным": у Порошенко рассказали, с какими эмоциями завершился визит к Трампу

Украина занимает важное место в международной повестке дня новой администрации.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко прокомментировала в Facebook, почему по итогам встречи Порошенко и Трампа не было совместных заявлений или документов.

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После встречи Порошенко и Трампа осталось впечатление оптимизма, основанного на прагматизме.

"Есть несколько приоритетных для администрации тем, которые имеют первоочередное внимание: это взаимоотношения с РФ, сирийский кризис, другие. Чтобы быть интересными - нам надо серьезно работать с нашим стратегическим партнером, активизировать диалог с ключевыми персонами администрации, Конгрессом и Сенатом. Это очевидно, поэтому на всех встречах звучали конкретные предложения, которые имеют вылиться в подписание соглашений", - подчеркнула Геращенко.

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Первый вице-спикер сказала, что в вопросе конкретных соглашений сейчас идет работа над их подготовкой и формализацией, в частности, в сфере безопасности.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко провел короткий брифинг по итогам своего визита в Соединенные Штаты прямо на фоне Капитолия.