В Секретариате Президента накопилось 250 дел о назначении судей

Председатель Верховного Суда Василий ОНОПЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО как можно скорее решить вопрос о назначении на должности судей, которые назначаются впервые.

Как сообщает пресс-служба ВСУ, об этом идет речь в письме В.ОНОПЕНКО на имя главы государства.

Председатель ВСУ обеспокоен тем, что ситуация с назначением Президентом Украины судей на должность приобрела критический характер.

Председатель Верховного Суда замечает, что обратиться к главе государства с таким письмом его заставляет вопрос, который по Конституции Украины является исключительной компетенцией Президента Украины, и решения которого имеет существенное значение для состояния правосудия в Украине. В частности, речь идет о назначении на должность профессионального судьи впервые, которое осуществляется Президентом Украины по представлению Высшего совета юстиции.

На протяжении длительного времени, отмечается в письме, Президент не осуществляет таких назначений, чем фактически заблокировано формирование судейского корпуса Украины за счет назначения судей на должность впервые. Последний указ о назначении судей был издан еще в начале ноября прошлого года.

В.ОНОПЕНКО констатирует, что и предыдущие указы о назначении судей издавались в 2008 году с большими перерывами во времени. К тому же, по его словам, их анализ свидетельствует о выборочном подходе при включении кандидатур на эти должности в указы Президента Украины, когда кандидаты на должности судей в одни суды назначались практически без задержек после поступления представления Высшего совета юстиции, а решения по кандидатам в другие суды откладывались на многие месяцы. В частности, отмечает В.ОНОПЕНКО, это четко прослеживается на назначениях судей впервые в районные суды Киева.

В результате длительных задержек в решении Президентом Украины этих вопросов на сегодняшний день в Секретариате Президента Украины скопилось более 250 представлений Высшего совета юстиции относительно назначения на должность судьи впервые. Это составляет почти четверть существующих вакансий в местных судах, в частности и специализированных.

«Такое массовое накопление в Секретариате Президента Украины указанных представлений, чего не было во все предыдущие годы выполнения Президентом Украины этой функции, нельзя объяснить объективными факторами, связанными со сложностями подготовки проектов указов о назначении судей, необходимостью проведения соответствующих проверок и тому подобное”, - говорится в письме. Очевидно, отмечает В.ОНОПЕНКО, основные причины этого носят субъективный характер и заключаются либо в халатном выполнении служебных обязанностей, либо же в сознательном злоупотреблении должностными полномочиями по обеспечению выполнения главой государства конституционной функции – формирования корпуса профессиональных судей путем назначения впервые на должность судьи.