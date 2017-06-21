Посол Британии назвала проведение военных учений для ВСУ приоритетом ее правительства на этот год

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф назвала, в том числе, проведение военных учений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) приоритетом британского правительства на 2017 год.

Читайте такжеПосол Великобритании призвала Украину активнее бороться с коррупциейКак сообщает посольство Великобритании в Украине в социальной сети Facebook, сегодня королева Елизавета II открыла сессию британского парламента и провозгласила программу правительства, также известную как The Queen's Speech (Речь королевы).

По словам Гоф, среди приоритетов работы Британии по Украине на 2017 отмечается "поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины через инструменты дипломатии и проведение военных учений для Вооруженных сил Украины".

Также посол назвала среди приоритетов поддержку экономического развития, проведение реформ и борьбы с коррупцией, а также предоставление гуманитарной помощи пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины.

"Мы в дальнейшем будем работать с Украиной с целью обеспечения безопасности на европейском континенте", - заявила Гоф.