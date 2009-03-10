Ющенко нашел замену Головатому
15:49, 10 марта 2009Политика
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Указы - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Сергея ГОЛОВАТОГО от исполнения обязанностей члена Европейской Комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) и назначил вместо него заместителя главы Секретариата Президента Украины - Представителя Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марину СТАВНИЙЧУК.
Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.
С.ГОЛОВАТЫЙ освобожден в связи с окончанием срока полномочий.
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