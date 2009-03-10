Ющенко нашел замену Головатому

Указы - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Сергея ГОЛОВАТОГО от исполнения обязанностей члена Европейской Комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) и назначил вместо него заместителя главы Секретариата Президента Украины - Представителя Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марину СТАВНИЙЧУК. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства. С.ГОЛОВАТЫЙ освобожден в связи с окончанием срока полномочий.

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