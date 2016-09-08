Депутаты "Народного фронта" в Раде вручили трем нардепам балалайки (фото, видео)

Об этом сообщили в пресс-службе "Народного фронта".

"От "Народного фронта" народным балалаечникам и каналу "Интер" мы дарим инструменты, на которых они должны работать", - сказал член фракции "Народный фронт" Юрий Береза, выступая с парламентской трибуны.

Он напомнил об обнародованной недавно переписке между депортированной российской пропагандисткой с телеканала "Интер" Столяровой и некоторыми народными депутатами.

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"Для меня печально, что мы два года воюем физически и идеологически со страной-агрессором, но, несмотря на это, до сих пор кое-кто не понял, что идеологическая война, пожалуй, важнее, чем то, что сейчас происходит на линии соприкосновения", - сказал Береза.

"Когда по каналам ходят такие депутаты, как, например, Каплин, который рассказывает о том, как его лично и его партию волнует будущее государства Украина и украинский народ, а из обнародованной переписки следует, что Каплин и его партия – это успешные проекты России. Мне грустно и больно на это смотреть", - подчеркнул Юрий Береза.

Он отметил, что от сплоченности демократических сил и понимания развития нашего государства "зависит будущее наших детей и внуков".

"Я не знаю, может, у кого из присутствующих дети и внуки будут жить в какой-то другой стране, за границей, а мои – нет, мне некуда идти", - резюмировал член "Народного фронта".