Порошенко поедет в Брюссель сразу после визита в США
19:03, 20 июня 2017Политика
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В Брюсселе уже ждут украинского президента.
Порошенко уже ждут в ЕС \ / Фото УНИАН
О предстоящем визите сообщает представительство Украины при ЕС на своей странице в Facebook.
Читайте такжеПорошенко охарактеризовал встречу с Трампом (фото)"Сразу после амбициозного визита в США ожидаем президента Украины в Брюсселе", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в США накануне. Это третий визит Порошенко в Вашингтон как главы государства и первая его встреча с новым президентом США Дональдом Трампом.
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