Порошенко поедет в Брюссель сразу после визита в США

О предстоящем визите сообщает представительство Украины при ЕС на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПорошенко охарактеризовал встречу с Трампом (фото)"Сразу после амбициозного визита в США ожидаем президента Украины в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в США накануне. Это третий визит Порошенко в Вашингтон как главы государства и первая его встреча с новым президентом США Дональдом Трампом.