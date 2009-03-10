Жвания вышел в Интернет

Народный депутат Давид Жвания презентовал собственный сайт - www.zhvaniya.com. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата. «Личная страница в Интернете – это возможность без посредников выразить мои мнения, оценки и в то же время прочитать ваши», – считает Д.Жвания.

Депутат отмечает, что имел целью создание сайта, который давал бы возможность максимально близко общаться с посетителями страницы. «Я не хотел делать шаблонный персональный сайт, где есть табу на альтернативные точки зрения. Хотел бы, чтобы на сайте появились мнения политических и экономических экспертов, ведь только в дискуссии может родиться истина. Надеюсь, что и мои единомышленники, и те, с кем у меня разные взгляды на политические процессы в стране, приобщатся к обсуждению злободневных тем», – отметил Д.Жвания.

Кроме персональной информации, как отметили в пресс-службе, на сайте можно ознакомиться с последними новостями из Украины и мира, а также с разными точками зрения на политические и экономические процессы, которые происходят в нашем государстве и за его границами. Здесь также будут размещаться шаржи, репортажные фото из парламента, свежие анекдоты.