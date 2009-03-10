Ющенко будет держать интригу до вторника

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в следующий вторник (17 марта) объявит фамилию кандидата на должность министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Президент будет принимать решение относительно кандидатуры на должность министра иностранных дел с учетом двух принципиальных аспектов.

«Первое – это системность взглядов кандидата и его ценностная ориентация на евроатлантическую интеграцию Украины. Второе – моральные качества и безукоризненная репутация», - сказал И.ВАННИКОВА.

Она подчеркнула, что Президент также готов рассмотреть предложенную парламентской коалицией кандидатуру на должность руководителя украинского внешнеполитического ведомства.

«Однако, по его мнению, коалиция должна осознавать, что внешнеполитический курс государства и Президента на евроатлантическую интеграцию определен, в частности, на законодательном уровне. Страна идет избранным курсом на протяжении последних лет, и этот курс не подлежит ревизии. Поэтому фигура нового министра не повлечет изменений во внешнеполитической доктрине Украины», - сказала И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 марта освободила Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины.

5 марта В.ОГРЫЗКО обратился к Президенту с просьбой не вносить его кандидатуру на должность руководителя МИД. Он отметил, что считает невозможным «продолжать работу при таком руководстве Кабмина».

Парламентская коалиция 6 марта направила Президенту обращение относительно внесения в Верховную Раду представления о назначении Бориса ТАРАСЮКА министром иностранных дел Украины. Б.ТАРАСЮК уже занимал должность министра иностранных дел с февраля 2005 года по февраль 2007 года.

6 марта В.ЮЩЕНКО заявил, что уже определился с кандидатурой на должность министра иностранных дел, однако отказался назвать его фамилию.