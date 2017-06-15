Аваков: кабинет члена НАПК Радецкого обыскивают из-за подделки документов

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что в кабинете заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Радецкого проходят обыски в связи с фальсификацией документов.

Читайте такжеВ помещении НАПК проводится обыск - СМИОб этом министр сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"Действительно, утром, согласно решению суда, проводятся некоторые процессуальные действия в отношении члена НАПК - господина Радецкого. Речь идет о фальсификации документов, и по этому вопросу ведется расследование", - сказал Аваков.

Он добавил, что других подробностей пока сообщить не может.

Как сообщал УНИАН, сегодня появилась информация о том, что Нацполиция проводит обыск в НАПК по адресу Дружбы народов, 28. В частности обыску подлежал служебный кабинет заместителя председателя НАПК Руслана Радецкого.