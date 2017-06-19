Парубий рассказал о доработке законопроекта о реинтеграции Донбасса

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что законопроект по реинтеграции Донбасса может быть зарегистрирован в парламенте сегодня-завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер ВР сообщил на брифинге, отвечая на вопрос о законопроекте о реинтеграции Донбасса и о том, что в нем заложено.

"Я смогу подробно обсуждать этот законопроект с того момента, как он будет зарегистрирован в ВР Украины. Потому что еще сегодня утром проходила рабочая группа по доработке. И когда будет найден согласованный вариант и внесен в ВР Украины - после этого мы сможем уже вести подробную дискуссию по поводу его содержания и о том, какие новые формы он будет внедрять", - сказал спикер.

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На уточняющий вопрос, может ли это произойти до конца сессии, Парубий сказал, что это может произойти "сегодня-завтра - его внесение в Верховную Раду Украины, его регистрация".

"Это может произойти в ближайший период", - сказал председатель ВР.

Также, отвечая на вопрос, принимает ли он участие в заседаниях рабочей группы по разработке этого законопроекта, и кто вообще работает над законопроектом, спикер сообщил, что участия в этой работе не принимает.

По его словам, рабочая группа заседает на базе СНБО.

На уточняющий вопрос, кто является инициатором такой работы, Парубий отметил, что проходит совместная командная работа. "И Александр Турчинов, и президент Украины по этому поводу имеют одинаковую позицию, насколько мне известно. Ожидаем внесения законопроекта в Верховную Раду", - сказал председатель парламента.

Как сообщал УНИАН, СНБО представит на рассмотрение президента Украины Петра Порошенко законопроект о восстановлении государственного суверенитета в Донбассе.

14 июня Порошенко заявил, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать.

«Если мы отменим АТО и одновременно не предоставим военным право действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украины беззащитной», - сказал Порошенко.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. В частности, он отметил, что необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными РФ, но и четко на законодательном уровне определить принципы государственной политики по их освобождению.

Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту права использовать Вооруженные силы Украины и другие воиснкие формирования против агрессии РФ. Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе военно-гражданскими администрациями.