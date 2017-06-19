Дипломатический скандал: посол объяснила визит чиновников из непризнанного Приднестровья в Лондон

Посла Великобритании в Молдове Люсию Ребекку Джойс в понедельник, 19 июня, вызвали в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова, чтобы обсудить визит руководителя непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского в Лондон и его прием в британском МИДе.

Британский посол подтвердила, что поездка носила частный характер, а ее организатором была студенческая организация "Оксфордский союз", проводящая дебаты на разные темы, передает Newsmaker.

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Джойс также подчеркнула, что "представители МИД Великобритании воспользовались возможностью, чтобы напрямую сообщить лидерам Тирасполя официальную позицию британского правительства, согласно которой приднестровский конфликт необходимо урегулировать с соблюдением принципа суверенитета и территориальной целостности Молдовы с предоставлением специального статуса Приднестровью".

Как сообщалось, визит Вадима Красносельского в Лондон, в рамках которого его принял дополнительный директор МИД Великобритании по делам Восточной Европы и Центральной Азии Николой Поллитт, вызвал дипломатический скандал.