Климкин: Санкции можно постепенно отменять, когда РФ выведет войска с Донбасса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что санкции постепенно можно отменять, как только Российская Федерация выведет войска из Донбасса.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в интервью австрийскому изданию Profil, перевод которого с немецкого размещен на сайте посольства Украины в Австрии.

"Нам нужны эти санкции - не как стратегия, а как инструмент, чтобы побудить Россию выполнить Минские договоренности и прекратить оккупацию Крыма. Как только русские выйдут из Донбасса, можно было бы постепенно отменять санкции. Мы не имеем ничего против. Мы также открыты в вопросе по размещению международных наблюдателей ОБСЕ или ООН - но без русских, конечно. у нас и так много вооруженных россиян в этом регионе. С этим надо покончить ", - подчеркнул Климкин.

Также министр прокомментировал высказывания Федерального канцлера Австрии Кристиан Керна в Санкт-Петербурге об отмене отмены санкций против России.

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"Австрийские предприятия охотно отменили бы эти санкции, чтобы снова иметь возможность делать хороший бизнес с Россией. Но ситуация в России изменилась. Еще несколько лет тому назад австрийские фирмы там хорошо зарабатывали, но тогда цена нефти была на уровне 100 долларов или выше. Тот, кто считает, что в экономическом плане можно вернуться к старым временам, как только будут отменены санкции, ошибается. Кроме того, в вопросе санкций речь идет не только о нас. Речь идет о том, базируется ли Европа в целом еще на правилах и о том, будут ли в дальнейшем толероватся агрессивные действия России ", - заявил Климкин.

Он согласился, что санкции должны предотвратить дальнейшую агрессию РФ.

"Среди прочего также. Россия агрессивно и открыто вмешалась в избирательные кампании на Западе. Теперь могла бы настать очередь Австрии. После нарушения Россией всех возможных договоров, санкции являются единственным способом защиты и единственной проведенной Западом линией между добром и злом. Отсутствие санкций означало бы отсутствие разницы между международным правом и беззаконием. Тогда это была бы совсем иная, слабая Европа ", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН ранее, бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО), советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен призывает Евросоюз продолжить все виды ограничительных мер против России на год, а не на шесть месяцев.

«ЕС продлил санкции против России на 12 месяцев за оккупацию Крыма. Время для всех санкций быть продленными на 12 месяцев, а не только на шесть», - заявил он.