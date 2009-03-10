В ВР прорабатывается Избирательный кодекс

В Верховной Раде Украины прорабатывается Избирательный кодекс для того, чтобы был принят единый унифицированный документ для обеспечения избирательного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Председатель ВР Владимир ЛИТВИН в интервью журналистам, находясь в Черкасской области.

В частности, по его словам, этот документ прорабатывается рабочей группой, проходит экспертизу с участием представителей Венецианской комиссии, чтобы этот документ соответствовал европейским стандартам.

«Нам нужно дать ответ на вопрос - Украину будем строить парламентско-демократическую или президентскую авторитарную», – сказал В.ЛИТВИН.