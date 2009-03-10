В ВР прорабатывается Избирательный кодекс
07:04, 10 марта 2009Политика
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Подробнее сообщил Владимир Литвин
В Верховной Раде Украины прорабатывается Избирательный кодекс для того, чтобы был принят единый унифицированный документ для обеспечения избирательного процесса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Председатель ВР Владимир ЛИТВИН в интервью журналистам, находясь в Черкасской области.
В частности, по его словам, этот документ прорабатывается рабочей группой, проходит экспертизу с участием представителей Венецианской комиссии, чтобы этот документ соответствовал европейским стандартам.
«Нам нужно дать ответ на вопрос - Украину будем строить парламентско-демократическую или президентскую авторитарную», – сказал В.ЛИТВИН.
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