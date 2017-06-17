Порошенко подписал отмену "закона Савченко"

В субботу, 17 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно правила сложения наказаний и зачисление срока предыдущего заключения» № 2046-VIII. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Закон был принят Верховной Радой 18 мая 2017 года.

Принятие законодательного акта направлено на улучшение состояния обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств.

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Законом предлагается изложить в новой редакции часть пятая статьи 72 «Правила сложения наказаний и зачисление срока предыдущего заключения» Уголовного кодекса Украины, согласно которой предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания в случае осуждения к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части первой настоящей статьи.

Согласно закону при назначении наказаний, не указанных в части первой настоящей статьи, суд, учитывая предварительное заключение, может смягчить наказание или полностью освободить осужденного от его отбывания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, так называемый "закон Савченко", принятый 26 ноября 2015 г., № 838-VIII, вступил в силу 24 декабря в тот же год. Им было введено правило зачисления судом срока предварительного заключения из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

Народный депутат Антон Яценко заявил, что принятие "закона Савченко" было ошибкой, поскольку те, кто отбывали меньший срок наказания, вернулись и совершили преступления, и "это стоило 55 жизней, 22 изнасилований, 760 разбойных нападений".

18 мая ВР отменила "закон Савченко"; 25 мая парламент отказался принять постановление об отмене этого решения, что открыло путь к подписанию закона.

Автор закона народный депутат Надежда Савченко заявила, что решение об отмене закона противоречит Конституции.