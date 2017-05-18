Рада отменила закон Савченко

Верховная Рада Украины отменила «закон Савченко» в части засчитывания судом срока предварительного заключения из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

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Как передает корреспондент УНИАН, был принят закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (о правилах составления наказаний и зачисления срока предыдущего заключения)» (регистрационный номер 5534).

За данное решение проголосовали 227 из 339 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Это было второе голосование, потому что во время первого отмену «закона Савченко» поддержали лишь 213 при необходимых 226 народных депутатов.

Как известно, закон, принятый 26 ноября 2015 года № 838-VIII, вступил в силу 24 декабря того же года. Им было введено правило зачисления судом срока предварительного заключения из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

Народный депутат Антон Яценко заявил, что принятие «закона Савченко» было ошибкой, поскольку те, кто отбывал меньший срок наказания, вернулись и совершили преступления, и это стоило 55 жизней, 22 изнасилований, 760 разбойных нападений».

Принятым сегодня законом предусмотрено, что предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания в случае осуждения к лишению свободы день за день.