Всемирный Конгресс Украинцев призвал Трампа встретиться с Порошенко раньше, чем с Путиным

В письме к президенту Соединенных Штатов Америки от 15 июня 2017 года президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Евгений Чолий призвал президента Дональда Трампа встретиться с президентом Украины Петром Порошенко перед любой встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы полностью понять вызовы, перед которыми стоит Украина пытаясь защитить свою территориальную целостность и одновременно обеспечить мир и безопасность в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе ВКУ.

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В частности, президент ВКУ привлек внимание к прогрессу Украины на пути к полной европейской интеграции, акцентировав на двух недавних больших достижениях:

а) официальном подписании 17 мая 2017 года Регламента о безвизовом режиме для граждан Украины в государства, входящие в Шенгенскую зону;

б) одобрении 30 мая 2017 года ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной Сенатом Нидерландов.

Кроме того, Чолий отметил прогресс Украины в проведении реформ и антикоррупционных мероприятий во время гибридной войны, которую более трех лет ведет против Украины РФ.

"Всемирный конгресс украинцев уверен, что украинцы могут и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Соединенными Штатами Америки суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Чолий.