Всемирный конгресс украинцев предупредил об опасности кибератак со стороны РФ во время выборов в Европе

Об этом сообщили в пресс-службе ВКУ.

В Конгрессе, в частности, напомнили о введении США дополнительных санкций в отношении РФ из-за кибератак во время президентских выборов 2016 года в США, а также осудили попытки РФ повлиять на избирательный процесс в этой стране.

Вместе с тем, отметили в пресс-службе, ВКУ отмечает серьезность опасности подобных кибератак со стороны России, в частности, во время предстоящих выборов в странах Европы в 2017 году.

Конгресс обращает внимание неправительственных организаций, в частности тех, которые активно продвигают демократические ценности, важность усиления своих средств безопасности, прежде всего, по базам данных, веб-сайтам, социальным сетям и системам коммуникации. «Всемирный конгресс украинцев призывает международное сообщество, включая неправительственные организации, быть чрезвычайно бдительными и принимать соответствующие меры, чтобы защищать себя от различных кибератак, которые теперь активно ведет Российская Федерация», - отметил президент ВКУ Евген Чолий.

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Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2016 года президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками во время президентской избирательной кампании в США.

Под санкции попали пять ведомств, в том числе ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр. Кроме того, в список попали шесть физических лиц: руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и трое его заместителей - Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. Кроме того, в нем фигурируют фамилии программистов Алексея Билана и Евгения Богачева.

В ответ в Кремле заявили, что администрация Обамы, расширив санкции против РФ, хочет нанести удар по внешнеполитическим планам "избранного президента Дональда Трампа".