Путин: сближение Украины с НАТО является угрозой для безопасности России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сближение Украины с НАТО является угрозой для безопасности России, так как на ее территории может появиться военная инфраструктура Альянса. Об этом он сказал в интервью в фильме американского режиссера Оливера Стоуна.

Читайте такжеПорошенко о возобновлении курса на членство в НАТО: это просто возвращение к состоянию 2003 годаПоказ третьей части этой четырехсерийной документальной ленты начался 14 июня на американском кабельном канале Showtime.

На реплику Стоуна о том, что он не видит угрозы в «соглашении между Украиной и НАТО», российский президент ответил: «А я вижу».

«Эта угроза заключается в том, что когда НАТО приходит в ту или иную страну, как правило, политическое руководство этой страны и население страны не могут влиять на принимаемые НАТО решения. В том числе по размещению военной инфраструктуры, не исключая, например, и постановку очень чувствительных систем вооружения, в том числе и противоракетной обороны», - сказал Путин.

Ранее Путин обосновывал оккупацию и последующую аннексию Россией Крыма возможностью размещения на полуострове баз НАТО.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.