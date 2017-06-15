Путин грозится защищать Крым "всеми доступными средствами"

Российский президент Владимир Путин рассказал в интервью режиссеру-пропагандисту Оливеру Стоуну об оккупации Крыма.

Говоря об аннексии украинского полуострова, Путин заявил, что это был выбор самих крымчан, передает РИА Новости.

"Это не мы решили "присоединить" (оккупировать - УНИАН.) Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили "присоединиться" к России. Парламент, избранный еще по украинскому закону, абсолютно "легитимный" парламент Крыма объявил о "референдуме". Парламент Крыма проголосовал подавляющим числом голосов за "присоединение" к России", — объяснил оккупационные действия российский президент.

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"У нас не было там никаких боевых действий, там никто не стрелял, никто никого не убивал", — уверяет Путин (в апреле 2014 года, во время оккупации Крыма, российским военным был застрелен украинский майор Карачевский - УНИАН.).

"И если мы видим угрозу для своей территории (Путин говорил об аннексированном Крыме - УНИАН.)", то мы будем защищать ее "всеми доступными нам средствами", добавил глава РФ.

Стоит напомнить, что 6 апреля 2014 года украинский майор Карачевский был расстрелян из автомата в Новофедоровке в Крыму. На тот момент начальник Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев сообщил: "В 22.50 в результате конфликта между украинскими офицерами и российскими солдатами выстрелами из автомата был убит майор Станислав Карачевский. Убийство произошло на 5-м этаже общежития, где проживал украинский военный персонал Сакской авиабазы".

Тогда планировалось, что 9 апреля Карачевский должен был убыть на материковую Украину. Украинские офицеры, по данным Селезнева, были без оружия.