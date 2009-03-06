Литвин: мне проложат красную дорожку к президентству

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что ему будет открыта дорога к президентству, если на него будут оказывать давление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы “Шустер Live” на ТРК “Украина”.

«Если хотят совершить на меня атаку, то это будет означать, что они мне проложат красную дорожку к президентству», - сказал В.ЛИТВИН.

«Я никогда не буду третьим лишним», – добавил он.

Председатель ВР отметил, что согласился занять должность спикера ради того, чтобы не был «окончательно разрушен парламентаризм».

При этом он отметил, что сегодня должность председателя Верховной Рады – «это электрический стул, и ты просто не знаешь, когда подключат ток к этому стулу».

Он также отметил, что если планируется переформатирование большинства, то он спокойно это воспримет и будет иметь возможность «ходить выступать» перед людьми.

«Хотят себе головную боль – пускай действуют», - сказал В.ЛИТВИН.

На прямой вопрос, будет ли он баллотироваться в Президенты Украины на ближайших выборах, В.ЛИТВИН не ответил, отметив, что не хотел бы выступать «конкурентом или врагом для одной или другой части Верховной Рады Украины».

Он также не исключил, что тот кандидат, который проиграет на президентских выборах, может оказаться за решеткой. Поэтому, по его словам, сегодня «ставка больше, чем жизнь».