Порошенко vs Тимошенко: соцгруппа "Рейтинг" выяснила, кто бы победил во втором туре президентских выборов

Если бы во второй тур президентских выборов вышли Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, то лидер партии "Батькивщина" победила бы, поскольку ее бы поддержали 32%, а Порошенко - 24%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в данных опроса социологической группы "Рейтинг".

В то же время в такой ситуации не будут участвовать 30% опрошенных, а 14% - не определились.

Отвечая на вопрос, кого бы поддержали на выборах президента, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, за Тимошенко готовы проголосовать 15,2% из тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с предпочтениями.

За Порошенко проголосовали бы 11,6%, за Олега Ляшко и Юрий Бойко - по 8,5%, Вадима Рабиновича - 7,8%, Анатолия Гриценко - 7,2%, Андрея Садового - 6,6%, Олега Тягнибока - 3, 9%, Святослава Вакарчука - 3,8%, Дмитрия Яроша - 2,5%, Владимира Гройсмана - 2,4%, а рейтинг остальных кандидатов менее 2%.

В то же время не определились около 20% опрошенных.

Если бы во второй тур вышли Порошенко и Ляшко, то 27% поддержали бы действующего президента, а 23% - лидера Радикальной партии. При этом 17% - не определились со своим выбором, 29% - не выразили желания голосовать в таком случае.

Если бы во второй тур вышли Порошенко и Бойко, то 28% поддержали бы действующего президента, а 26% - лидера оппозиционного блока. При этом 17% - не определились со своим выбором, 29% - не выразили желания голосовать в таком случае.

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Если бы во второй тур вышли Тимошенко и Садовый, то 31% поддержал бы лидера "Батькивщины", а 23% - лидера "Самопомочи". При этом треть не пришли бы на выборы, 14% - не определились со своим выбором.

Если бы во второй тур вышли Тимошенко и Ляшко, то 33% поддержали бы лидера "Батькивщины", а 21% - лидера Радикальной партии. Прим этом треть не пришли на выборы, 13% - не определились.

Если бы во второй тур вышли Тимошенко и Бойко, то 36% поддержали бы лидера "Батькивщины", а 28% - лидера "Оппоблока". 22% не принимали бы участия в голосовании, 14% - не определились со своим выбором.

Если бы во второй тур вышли Порошенко и Садовый, то 23% поддержали бы действующего президента, а 26% - лидера "Самопомочи". При этом 18% - не определились со своим выбором, а треть выразили нежелание участвовать в выборах.

Если бы во второй тур вышли Порошенко и Рабинович, то 28% поддержали бы действующего президента, а 24% - лидера партии "За жизнь". Треть не принимали бы участия в голосовании, 16% - не определились со своим выбором.

Если бы во второй тур вышли Тимошенко и Рабинович, то 33% поддержали бы лидера "Батькивщины", а 23% - лидера партии "За жизнь". 30% - не пришли бы на выборы, 17% - не определились со своим выбором.

В то же время заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив отметил, что 40-50% опрошенных не будут участвовать в смоделированных комбинациях возможных участников второго тура президентских выборов или не определились.

Опрос проведен 19-25 мая, опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью.

Погрешность репрезентативности исследования не более 2,2%.