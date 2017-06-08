Почти 90% опрошенных украинцев не одобряют деятельность ВР, почти 80% - Кабмина

Почти 90% опрошенных украинцев не одобряют деятельность Верховной Рады, а Кабинета министров под руководством премьер-министра Владимира Гройсмана - почти 80%.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института (IRI).

Деятельность ВР совсем не одобряет 60% респондентов, а 28% ответили, что скорее не одобряют. В то же время 7% ответили, что скорее одобряют деятельность ВР, а 4% затруднились ответить на этот вопрос.

Относительно деятельности Кабинета министров под руководством Гройсмана, результаты опроса выглядят следующим образом: 49% респондентов совсем не одобряют деятельность правительства, 30% - скорее не одобряют, 14% - скорее одобряют, 6% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос и только 1% - полностью одобряет.

Справка.Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 21 апреля по 5 мая 2017 г. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Дополнительно было опрошено 1378 респондентов в Донецкой и Луганской областях. Допустимая погрешность не превышает 2%. Коэффициент охвата респондентов - 64,2%. Исследование финансировалось правительством Канады.