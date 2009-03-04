Томенко ждет, что вскоре окажется объектом провокаций

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что в последнее время в СМИ от некоторых политологов, которые являются советниками влиятельных политиков, поступают просьбы за средства разместить провокативную информацию о его политической и общественной деятельности.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня корреспонденту УНИАН.

По словам заместителя председателя ВР, в упомянутых статьях речь идет о том, что главным объяснением его самостоятельной позиции по многим общественно-политическим вопросам является то, что источниками его финансирования выступают украинские и зарубежные олигархи.

«Я не удивлюсь, если спустя некоторое время кто-то из средств массовой информации таки обнародует эти статьи, в которых общественность проинформируют о том, что я живу на средства Бориса БЕРЕЗОВСКОГО или Павла ЛАЗАРЕНКО, Дмитрия ФИРТАША или Виктора ПИНЧУКА», - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом он отметил, что хочет разочаровать «штатных» политологов. «Хочу разочаровать «штатных» политологов и сообщить, что свою политическую и общественную деятельность я осуществляю за средства известных украинских гетманов Павла Полуботка и Ивана Мазепы», - сказал Н.ТОМЕНКО и объяснил, что эксперты считают, что это были одни из самых богатых гетманов Украины, сокровища которых до сих пор не найдены.

«Будем считать, что я, много путешествуя по Украине, организовывая и проводя акции «7 историко-архитектурных чудес Украины» и «7 природных чудес Украины», их нашел», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО заметил, что именно это дает возможность ему не просто иметь собственную политическую позицию, но и осуществлять важные, но ненужные сегодня государственным структурам общенациональные культурологические и просветительские акции.