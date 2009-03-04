Тимошенко во Франции вспомнила 2005 год

Украина и Франция намерены продолжить сотрудничество по реализации совместных программ, которые были намечены еще в 2005 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила на брифинге в Париже после встречи с Президентом Франции Николя САРКОЗИ.

Она подчеркнула, что сегодня в ходе беседы с Президентом Франции такая договоренность была достигнута. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в 2005 году, когда она впервые стала премьер-министром Украины, была запланирована реализация целого комплекса совместных программ, которые позволяли усилить стратегическое сотрудничество между Украиной и Францией.

«Сегодня, по сути, мы проинвентаризировали все эти программы и наметили путь на ближайшую перспективу, как нам сотрудничать (по реализации этих программ – УНИАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что главное, что она услышала сегодня от Президента Франции, это слова, подтверждающие его веру в Украину, в развитие демократии, а также поддержку страны и правительства на пути интеграции в Европу.

«Я уверена, что в лице Президента Франции у нас есть очень надежный друг для Украины, и думаю, что в таком партнерстве нам намного легче будет проходить все вызовы и испытания, которые сейчас есть в Украине и будут на пути ее становления», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.