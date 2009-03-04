Турчинов: представьте, милиция с оружием идет наперерез СБУ

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ оправдывает поведение депутатов от БЮТ в офисе НАК “Нафтогаз Украина” относительно сотрудников СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, такую мысль он выразил сегодня в эфире телеканала “Украина”. (Во время сегодняшней выемки сотрудниками СБУ документов в “Нафтогазе” находились около 20 народных депутатов от БЮТ – УНИАН).

“Команда, которая с нами работает, независимо от того, имеет она мандаты или нет, она будет защищать государство. Сегодня был выбор – либо бросать против вооруженных ребят других вооруженных ребят и таким образом защищать государство, либо поставить заслон из депутатов и не дать уничтожить документы, в соответствии с которыми должны происходить расчеты (между “Нафтогазом Украины” и “Газпромом – УНИАН) ”, - сказал О.ТУРЧИНОВ.

При этом первый вице-премьер навел высказывание и.о. председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО о намерении СБУ решительно действовать в случае, если депутаты будут препятствовать следственным действиям. “Я бы не удивился, если бы они начали стрелять”, - добавил О.ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что согласно своим полномочиям мог требовать от МВД направить силы в офис “Нафтогаза” для прекращения действий СБУ. “Представьте ситуацию: когда Служба безопасности начала захватывать НАК “Нафтогаз”, я мог спокойно снять трубку, набрать министра внутренних дел и сказать: “Защитите, пожалуйста, государственное учреждение”, и с оружием в руках МВД бросилось бы наперерез Службе безопасности. Что бы вышло из такой ситуации?”, - отметил О.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер отметил, что правительственная команда сознательно отказалась от такого развития событий. “Мы принципиально не ведем военных действий. Мы всеми доступными средствами защищаем страну. И хотя бы Президент нам не мешал, я не говорю о помощи”, - отметил О.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что неизвестные люди в черной камуфляжной форме в и масках ворвались в здание НАК в Киеве.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа.

При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня происходят попытки блокировки расследования».

Служба безопасности заявляет, что расследование уголовного дела происходит под надзором Генеральной прокуратуры Украины и в строгом соответствии с законом с использованием всех полномочий, предоставленных службе.