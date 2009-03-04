Гендиректор «Sotheby’s» в СНГ: главное искусство в Украине – ее политика

Сегодня в Украине главная форма искусства – это публичная политика. Такое мнение высказал генеральный директор всемирно известного аукциона "Sotheby’s" в России и СНГ Михаил Каменский в эфире программы «Шустер live» на ТРК «Украина».

«Украина сегодня известна тем, что публичная политика – это её... главная форма искусства. Политического... Но я боюсь, что больше ничего про Украину и не знают. Вот про Крым знают, про скандал вокруг Крыма, про ваши тут споры, но всё-таки культура украинская – она-то богата... – Сетовал Каменский. - И вполне конвертируемая – это в отличие от денежных знаков...»

Впрочем, все это было лишь прелюдией к основной цели визита господина Каменского на ток-шоу: просьбе к украинскому парламенту либерализовать законодательство о ввозе и вывозе произведений искусства, «чтобы современные украинские художники, которые пока ещё не признанны национальными гениями, появились на международных аукционных площадках».

«Ваш закон не допускает вывоза произведений искусства как произведений искусства. Он допускает вывоз произведений искусства как товара. То есть вне зависимости от того, какая судьба его ждёт... Но даже если эти художники ставят свои картины на аукцион, а они не продаются после того, как они легально их вывезли за пределы Украины, то для того, чтоб они могли вернуть свою картину назад в Киев, им нужно при ввозе заплатить 30 процентов пошлины. Это же абсурдно...», - пояснил проблему представитель «Сотбис».