Министр иностранных дел проверил, как работает безвиз (фото)

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в первый день безвизового режима между Украиной и Евросоюзом пересек украинско-венгерскую границу по биометрическому паспорту на КПП Чоп-Захонь.

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Об этом глава МИД написал в Twitter.

"Пересек украинскую-венгерскую границу по биометрическому паспорту на КПП Чоп-Захонь. Безвиз действует", - написал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.