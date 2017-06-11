Министр иностранных дел проверил, как работает безвиз (фото)
15:29, 11 июня 2017Политика
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Климкин пересек границу с Венгрией без визы по биометрическому паспорту.
Климкин пересек границу с Венгрией / фото twitter/PavloKlimkin
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в первый день безвизового режима между Украиной и Евросоюзом пересек украинско-венгерскую границу по биометрическому паспорту на КПП Чоп-Захонь.
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Об этом глава МИД написал в Twitter.
"Пересек украинскую-венгерскую границу по биометрическому паспорту на КПП Чоп-Захонь. Безвиз действует", - написал министр.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.
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