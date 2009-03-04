Фракция БЮТ требовала от Огрызко публичных извинений

Фракция БЮТ вряд ли будет голосовать за отмену постановления об освобождении министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО, сообщил корреспонденту УНИАН народный депутат от БЮТ, председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Сергей МИЩЕНКО.

По его словам, в сегодняшнем заседании фракции БЮТ приняли участие экс-министр иностранных дел В.ОГРЫЗКО и член фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК. Во время заседания обсуждалась возможность отмены вчерашнего постановления парламента в отношении В.ОГРЫЗКО.

С.МИЩЕНКО заметил, что фракция БЮТ требовала, чтобы В.ОГРЫЗКО публично извинился за свою антиправительственную деятельность и директивы, которые были направлены в дипломатические представительства и порочили деятельность премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Но ОГРЫЗКО заявил, что он ни в чем не виноват и почти нас обвинил в том, что мы раскололи коалицию», - сказал он.

С.МИЩЕНКО отметил, что в который раз стало понятно, что В.ОГРЫЗКО не был настоящим министром, а выполнял только политические заказы Секретариата Президента.

Депутат выразил уверенность, что фракция БЮТ не будет голосовать за отмену постановления об освобождении В.ОГРЫЗКО, и соответствующий ультиматум фракции НУ-НС является недопустимым.

«Я думаю, что после этого заседания член фракции НУ-НС Б.ТАРАСЮК расскажет своей политической силе нашу позицию. Я думаю, что фракция НУ-НС поймет, что невозможно ультиматумом ставить под сомнение дееспособность коалиции только из-за одного министра, который сам все сделал, чтобы развалить коалицию», - сказал он.

С.МИЩЕНКО подтвердил, что вопрос в отношении В.ОГРЫЗКО обсуждался вчера на вечернем заседании фракции БЮТ при участии премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«Был открытый разговор, но ни одного решения не принято. Я думаю, что Юлия Владимировна понимает наше внутреннее состояние», - сказал С.МИЩЕНКО.