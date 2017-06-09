Падение болгарского вертолета в Черное море: погиб командир экипажа
18:27, 09 июня 2017Политика
767 0
Состояние двух других членов экипажа стабильное.
Иллюстрация / REUTERS
В Болгарии в результате крушения военного вертолета погиб человек – командир экипажа. Об этом сообщает Dnevnik.bg.
Командир экипажа Георги Атанасов скончался от полученных травм в больнице. Состояние двух других членов экипажа стабильное.
Читайте такжеВ Ирландии во время спасательной операции разбился вертолет: есть погибший и пропавшие без вести
Как сообщал УНИАН ранее, во время учений в Черном море упал военный вертолет Болгарии. Вертолет упал в море на расстоянии 7 морских миль от устья реки Камчия, недалеко от Варны. Сразу же было начато спасательную операцию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter