Падение болгарского вертолета в Черное море: погиб командир экипажа

В Болгарии в результате крушения военного вертолета погиб человек – командир экипажа. Об этом сообщает Dnevnik.bg.

Командир экипажа Георги Атанасов скончался от полученных травм в больнице. Состояние двух других членов экипажа стабильное.

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Как сообщал УНИАН ранее, во время учений в Черном море упал военный вертолет Болгарии. Вертолет упал в море на расстоянии 7 морских миль от устья реки Камчия, недалеко от Варны. Сразу же было начато спасательную операцию.