Черновецкий интригует журналистов

Завтра, 4 марта, состоится пресс-конференция Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Начало пресс-конференции назначено на 13.00. Место проведения не указывается. В то же время сообщается, что сбор журналистов в 12.00, то есть на час раньше, возле центрального входа в мэрию.

Как известно, совещание у Президента Украины по ситуации в Киеве назначено на 10.00.

Как сообщал УНИАН, с 19 февраля по 21 марта Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен был находиться в отпуске.

Ранее В.ЮЩЕНКО обещал предпринять жесткие меры, если в Киеве не будет продуманной тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 2 марта пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА заявила, что В.ЮЩЕНКО считает провальными действия киевской власти в экономической, бюджетной и тарифной политике.

Сегодня муниципальная газета "Хрещатик" напечатала информацию, в которой Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что сам инициировал совещание у Президента по проблемам Киева. По его словам, столичная власть неоднократно обращалась к Президенту с просьбой созвать совещание, в котором приняли бы участие руководители городской и районных властей столицы, а также руководители правоохранительных органов.