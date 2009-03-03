Что думают эксперты об отставке Огрызко

Большинство экспертов считают, что сегодняшняя отставка Владимира ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины может стать угрозой существованию демократической коалиции.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада Украины приняла постановление об освобождении В.ОГРЫЗКО от должности министра. За постановление представителя Партии регионов Василия КИСЕЛЕВА проголосовали 250 депутатов. В частности, голосовали 174 депутата-«регионала». БЮТ дал 49 голосов, КПУ – 27. Центр политического консалтинга обратился к политическим экспертам и аналитикам с предложением прокомментировать это событие и возможные политические последствия отставки В.ОГРЫЗКО.

Директор института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО прогнозирует после этой отставки, с одной стороны, противостояние вокруг фигуры министра иностранных дел, поскольку Президент Виктор ЮЩЕНКО, "очевидно, не отпустит В.ОГРЫЗКО, а, с другой стороны, фактически, можно сказать, что БЮТ может рассчитывать на голоса Партии регионов и КПУ при назначении на должности вице-премьеров, скажем, Сергея ТИГИПКО и других министров, которые назначаются по квоте правительства".

По словам К.БОНДАРЕНКО, "противостояние не то что будет углубляться, потому что оно уже углубилось, оно будет просто продолжаться. В.ОГРЫЗКО – это не та фигура, которая могла бы спровоцировать что-то значительно большее, его переоценивают».

Президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ называет "достаточно неожиданным" это решение Верховной Рады. "Прогнозировалось, что В.ОГРЫЗКО останется на этом посту. С другой стороны, я думаю, что отставка В.ОГРЫЗКО приведет к увеличению противоречий внутри коалиции, и именно со стороны фракции "Наша Украина – Народная самооборона". Понятно, что отдельные политики, которые являются сторонниками В.ОГРЫЗКО и входят в коалицию, будут ставить вопрос достаточно жестко. Я думаю, что в первую очередь это касается Бориса ТАРАСЮКА, который и рекомендовал В.ОГРЫЗКО на эту должность и был главным лоббистом его продвижения на должность министра иностранных дел. И сегодня будет ставиться вопрос о выходе из коалиции, а это достаточно критический для коалиции вопрос, поскольку она насчитывает лишь 226-227 голосов, и любой голос - на вес золота".

По мнению эксперта, это решение не было продуманным. И.ЖДАНОВ не думает, что дискуссия вокруг острова Змеиный могла бы повлечь отставку В.ОГРЫЗКО, поскольку решение Гаагского суда, которое, возможно, Украину не полностью удовлетворяло, было определенным компромиссом с Румынией и открывало новую страницу в отношениях, где мы могли бы забыть о территориальных спорах, претензиях и т.д.

Сегодняшнее рассмотрение вопроса по Змеиному, которое привело к отставке В.ОГРЫЗКО, эксперт рассматривает лишь как повод. "Если бы были действительно глубинные претензии к министру, например, относительно заявлений в адрес посла России Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА, или рассылок позорного циркуляра за границу, который унижал правительство и лично премьера, то нужно было их озвучивать, и именно эти действия могли бы выдвигаться в качестве претензий", - говорит И.ЖДАНОВ. По его мнению, дальше премьеру как лидеру коалиции нужно будет сохранить ее единство.

Директор социально-экономических программ Центра политического консалтинга Олег КИЛИМНИК считает, что отправка парламентом В.ОГРЫЗКО в отставку с должности министра иностранных дел является достаточно знаковым событием. "Во-первых, вполне очевидно, что договоренности относительно подписания совместного письма к МВФ, достигнутые в ходе встречи лидеров государства в конце минувшей недели, оказались абсолютно ситуативными. Иначе фракция БЮТ не обеспечила бы результативное голосование за отставку президентского протеже, дав почти 50 голосов «за». Другими словами, сегодняшнее голосование открывает очередной раунд к публичному противостоянию между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО", - считает эксперт.

Во-вторых, отмечает он, "мы в который раз увидели общее результативное голосование фракций БЮТ, Партии регионов и коммунистов. Я не склонен считать, что такой шаг является предвестником переформатирования существующей коалиции. Скорее, таким способом Блок Юлии Тимошенко намекает своим сегодняшним партнерам на необходимость уменьшения кадровых аппетитов в ходе изменения состава Кабинета Министров и других кадровых назначений, которые должны вскоре состояться".

И, в-третьих, отмечает О.КИЛИМНИК, увольнение В.ОГРЫЗКО, "который известен своей неоднозначной позицией относительно отношений с Российской Федерацией, является достаточно четким сигналом действующего премьер-министра Кремлю о готовности договариваться о новом формате сотрудничества, в том числе и учитывая будущие президентские выборы в Украине".

Директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий КУЛИК рассматривает отставку В.ОГРЫЗКО как политическую оценку Верховной Радой деятельности МИД. "Это значит, что, фактически, поставлена «двойка» МИД за провалы на всех внешнеполитических направлениях: как в украинско-российских отношениях (эти отношения сейчас можно охарактеризовать как системный кризис и отсутствие политического диалога на уровне МИД и невосприятие нашими партнерами в России нынешнего руководства МИД), так и потерями политическими, имиджевыми для Украины в вопросе острова Змеиный, отсутствие политики по отстаиванию своих национальных интересов в диалоге с нашими соседями из ЕС, в частности с Румынией, кроме того, отсутствие реального прогресса в вопросе европейской интеграции, неадекватные ожидания в вопросе евроатлантической интеграции, нереалистичные перспективы на 2009 год и многое другое. А это потеря перспектив в центральной Азии, свертывание партнерства с азиатскими странами", - говорит В.КУЛИК.

По его словам, "Украина во времена В.ОГРЫЗКО и Б.ТАРАСЮКА превратилась, фактически, в страну, которая является ассистентом реализации интересов третьих стран, в том числе США и ЕС. Это ассистентство привело к ощутимой потере лидерских позиций Украины в Черноморском бассейне. Потому отставка В.ОГРЫЗКО была прогнозируемой и ожидаемой в Верховной Раде".

Председатель Комитета избирателей Украины Игорь ПОПОВ говорит, что в последние месяцы в Украине "большая политика движется от западного вектора к восточному", и "любой новый Президент Украины будет развивать более пророссийскую ориентацию". По его словам, "сегодняшние события стали еще одним шагом к этому, и любой новый министр поймет этот урок о том, что большинство в Верховной Раде и следующий Президент Украины склоняются к пророссийской политике".

По словам И.ПОПОВА, "конечно, могут быть какие-то призывы, что кто-то кому-то изменит, потому что та коалиция, которая есть на сегодняшний день в парламенте, не договаривалась о таких действиях. Однако я не думаю, что все это чем-то закончится».