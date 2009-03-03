У Луценко говорят, что БЮТ поставил коалицию на грань развала

Голосование депутатов от фракции Блока Юлии Тимошенко за отставку министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО фактически поставило коалицию в парламенте на грань развала.

Такое убеждение высказал народный депутат Украины, представитель общественной организации «Народная самооборона» Тарас СТЕЦЬКИВ, сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”.

«Голосование за это решение пятидесяти бютовцев, в том числе таких, как ПОРТНОВ, ЗАБЗАЛЮК и ПИСАРЕНКО, означает, что позиция в БЮТе была проговорена и согласована. БЮТ фактически поставил коалицию на грань развала, поступил лицемерно, потому что обещал, что не будет поддерживать это голосование», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Т.СТЕЦЬКИВ при этом напомнил, что представители Партии регионов инициировали увольнение В.ОГРЫЗКО после того, как Международный суд ООН вынес решение по делу о спорных территориях континентального шельфа Черного моря, а украинский МИД предупредил посла России в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА, что может объявить его персоной нон грата за определенные высказывания в адрес украинских политиков.

«Это голосование носит однозначно антиукраинский и холуйский характер. Это унижение Украины как государства и унижение парламента как высшего законодательного органа Украины», - считает Т.СТЕЦЬКИВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР 250 голосами народных депутатов приняла постановление об освобождении В.ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины. В частности, “за” проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 27 – от КПУ, от фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина не проголосовал ни один депутат.