"Видродження" не поддержало правительственную реформу здравоохранения

Депутатская группа «Партия «Видродження» не голосовала за правительственный законопроект № 6327, которым в Украине вводятся платные медицинские услуги. Данный законопроект нельзя назвать медицинской реформой, поскольку он значительно сузит возможности украинцев на получение медицинской помощи, заявил первый заместитель председателя партии «Видродження» Владимир Пилипенко, передает пресс-служба партии.

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Он напомнил, что народные депутаты группы «Партия «Видродження» входили в состав рабочей группы при Верховной Раде Украины по вопросам доработки медицинской реформы. А также присутствовали на заседании Национального совета реформ при президенте Украины, посвященному этому вопросу.

Впрочем, отмечают в прес-службе, несмотря на обещания, требования «Видродження» не были учтены в тексте законопроекта № 6327, внесенном в итоге Кабинетом министров Украины в Верховную Раду. Поэтому группа не голосовала за этот законопроект.

Среди таких условий Владимир Пилипенко назвал: бесплатные роды и бесплатную медицинскую помощь для детей, а также возможность получения медицинских субсидий для малообеспеченных граждан.

«Если бесплатная педиатрическая помощь и роды не будут внесены в этот законопроект, партия «Видродження» не будет голосовать за него, и это было нашим принципиальным требованием. Также у нас больше половины населения находятся за чертой бедности! И именно им должны быть предоставлены государственные гарантии в полном объеме. Есть масса вариантов: это и страховая медицина, которую почему-то не хотят вводить, и медицинская субсидия, которую также не учли. Не важно, что это будет – принципиально лишь одно – дополнительная финансовая нагрузка не должна ложиться на плечи людей, как это предлагается сейчас в форме сооплаты, нарушая Конституцию Украины», – отметил Пилипенко.

По его словам, механизм медицинских субсидий для незащищенных слоев населения – это международная практика, аналоги которой успешно применяются в ряде стран, в частности в Канаде и Болгарии, а также в Швейцарии.