Отставку Огрызко устроила премьер?

Решение о поддержке голосования об отставке Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины было принято премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО. Об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины, лидер группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «в ее фракции никогда нет никаких разногласий, или особого мнения, или отдельной точки зрения».

В.КИРИЛЕНКО отметил: «Если 49 депутатов из фракции БЮТ проголосовали за увольнение министра иностранных дел, то значит, было принципиальное и личное решение премьер-министра Украины».

При этом он прибавил, что «условия для такого голосования любезно были предоставлены коалиционным председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ». В.КИРИЛЕНКО отметил, что В.ЛИТВИН «сделал все для того, чтобы вопрос завершился именно увольнением профессионального министра иностранных дел».

При этом В.КИРИЛЕНКО отметил, что все патриотические силы должны «сплотиться на демократической платформе».

Он подчеркнул, что сегодня стал понятно, что «внешний заказ в Украине готовы выполнять уже по меньшей мере 250 народных депутатов».

Он добавил, что они могут в любой момент «организовать расправу над любым самостоятельным членом украинского правительства, если он им будет не по нраву».

По его словам, на сегодня Ю.ТИМОШЕНКО занимается формированием «ручного Кабинета Министров, который будет беспрепятственно выполнять любую волю премьера в этот предвыборный период».

Он подчеркнул, что речь идет о выполнении заданий, которые ставит Россия, а сегодняшнее голосование якобы по вопросу Румынии «является лишь поводом».

В.КИРИЛЕНКО подчеркивает, что речь идет о «совершении политической расправы над В.ОГРЫЗКО как министром иностранных дел Украины, который проводит независимую и профессиональную политику на направлении украинско-российских внешних отношений». «Он проводит политику, которая неудобна теперешнему кремлевскому руководству», - добавил В.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что «политическую расправу над В.ОГРЫЗКО обеспечили члены демократической коалиции». Депутат считает, что в такой ситуации в первую очередь «члены патриотических партий должны выйти из состава коалиции».

«Если они не сделают этот решительный шаг сегодня, то не думаю, что кто-то дальше позволит их назвать представителями патриотических сил», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, министр иностранных дел Украины В.ОГРЫЗКО проинформировал Верховную Раду о решении Международного суда ООН по поводу острова Змеиный и принадлежащих ему территорий. После этого по предложению Партии регионов был поставлен вопрос об отставке В.ОГРЫЗКО, который поддержали 250 депутатов. В частности, за отставку В.ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 0 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 0 – от Блока Литвина.