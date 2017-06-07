Суд изменил двум "экс-налоговикам Клименко" меру пресечения с личного обязательства на арест - Матиос

Апелляционный суд Киева изменил двум бывшим налоговикам времен экс-президента Виктора Януковича меру пресечения с личного обязательства на арест с правом внесения многомиллионных залогов. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Читайте такжеДвум скрывающимся экс-налоговикам заочно объявили о подозрении - МатиосОн сообщил, что судом удовлетворена апелляция военных прокуроров относительно меры пресечения бывшему руководителю Харьковской налоговой Андрею Криволапову.

"Подозреваемый Криволапов (начальник ОГНИ в Харькове, где работала "налоговая площадка") - апелляция военных прокуроров удовлетворена судом. Арест в зале апелляционного суда Киева с правом внесения залога 4,8 млн грн (было личное обязательство приходить к следователю)», - написал Матиос.

По его словам, также суд удовлетворил апелляцию в отношении экс-руководителя налоговой Крыма Константина Циркуна.

"Подозреваемый Циркун (начальник ГНС в АР Крым, где функционировала "налоговая площадка") - апелляция военных прокуроров удовлетворена апелляционным судом столицы с надеванием наручников в зале суда (арест с правом внесения залога 15 млн грн - было личное обязательство)", - сообщил Матиос.

По его словам, в апелляционном суде остаются еще не рассмотренными 8 апелляционных жалоб Генпрокуратуры на меры экс-налоговикам.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и их заместителями областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, причастных к организации и функционированию так называемых «налоговых площадок».

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

Дело открыто по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).

Суды избрали 12 из 23 экс-налоговиков меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залогов на общую сумму 443 млн 988 тыс. грн.

Еще четырем подозреваемым суды избрали меры пресечения в виде личных обязательств.

7 подозреваемых освобождены из зала суда с ношением электронного браслета с залогами от 990 тыс. до 15 млн грн.