Сколько проживет коалиция Литвина-Тимошенко?

Ряд украинских политологов считают маловероятным развал коалиции в ближайшее время.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром исследований политических ценностей «АКСИА» в связи с сегодняшним заявлением председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА о том, что коалиция прекратит свое существование, если какая-то из фракций, входящая в ее состав, будет прибегать к блокированию работы парламента.

Так, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО отметил, что „не драматизировал бы эту ситуацию. То, что разные политические силы коалиции имеют разные интересы и разное видение тактики действий коалиции, абсолютно нормально. Я пока что не вижу никаких предпосылок для развала коалиции. Нужно выходить из того, что стратегические интересы ЛИТВИНА и БЮТ на ближайшую перспективу совпадают. И БЮТ и ЛИТВИН заинтересованы в том, чтобы парламент работал, и чтобы и ТИМОШЕНКО, и ЛИТВИН оставались на своих должностях. Развал коалиции угрожает нынешнему статусу и ЛИТВИНА, и ТИМОШЕНКО. Если и говорить о слабых звеньях коалиции, то это не Блок Литвина, а фракция НУ-НС”, - сказал он.

По мнению профессора политологии, научного директора Школы политической аналитики НаУКМА Алексея ГАРАНЯ, распад коалиции имеет смысл тогда, когда на ее месте может возникнуть новая коалиция. "А с этим, я думаю, проблемы", - отметил он. Свои доводы он аргументировал тем, что логика оппонентов премьера Юлии ТИМОШЕНКО – в любом случае оставить ее при исполнении обязанностей, дабы на ней лежала ответственность.

В то же время в интересах В.ЛИТВИНА - не разваливать коалицию. "Если коалиция разваливается, вновь возникает призрак досрочных выборов и он может потерять то, что имеет. Скорее всего, статус-кво сохранится. А то что происходит сейчас – это маневрирование и попытка каждой из сил усилить свои позиции как внутри коалиции, так и в отношениях с оппонентами”, - пояснил А.ГАРАНЬ.

Директор политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александр МЕДВЕДЕВ считает, что заявление Ю.ТИМОШЕНКО о возможности блокирования трибуны ВР "было, скорее всего, пиар-посланием народу, а не сообщением о возможности такого шага фракциям парламента".

"Во фракции БЮТ прекрасно понимают свою зависимость от позиции В.ЛИТВИНА, который своей главной заслугой на посту спикера считает работающий парламент. Можно констатировать, что у фракции В.ЛИТВИНА не золотая акция в коалиции, а судьба премьерского кресла Ю.ТИМОШЕНКО, так как при выходе фракции В.ЛИТВИНА из коалиции в парламенте не окажется возможных партнеров для БЮТ, чем в свою очередь быстро воспользуются «регионалы», и не исключено, что при формировании новой коалиции спикером останется В.ЛИТВИН, но уже в антитимошенковской коалиции", - подчеркнул А.МЕДВЕДЕВ и добавил, что угроза развала над коалицией меньшинства будет постоянно довлеть, "пока премьер-министр будет вмешиваться в работу парламента при коалиционном спикере".

По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия КУЛИКА, на данный момент существуют некоторые линии разлома в коалиции. Поскольку, считает он, "коалиция шита белыми нитками", а ее участников объединяет лишь "желание удержаться при власти". "БЮТ пытается оставить Ю.ТИМОШЕНКО на посту премьер-министра, Блок Литвина пытается сохранить за своим лидером должность главы Верховной Рады, фракция НУ-НС тоже заинтересована в получении ряда должностей. Кроме власти их больше ничего не объединяет. Если одна из составляющих коалиции начнет блокировать парламент, то, конечно же, зашатается кресло и под спикером, и В.ЛИТВИН будет оценивать это как попытку скинуть его с должности главы Верховной Рады", - пояснил В.КУЛИК.

При этом он уверен, что блокирование работы Верховной Рады может спровоцировать перевыборы, однако "В.ЛИТВИН не пойдет на это. И это даст толчок к денонсации коалиционного соглашения".

Вторым направлением возможного развала эксперт называет вопрос кооптации новых членов правительства. По его словам, подобные заявления могут означать, что кадровый компромисс не достигнут. "И третья линия (негативного для коалиции развития ситуации - УНИАН) - политика Ю.ТИМОШЕНКО, которая фактически ведет к значительным провалам в экономической сфере, и ее партнеры больше не хотят нести политическую ответственность за проколы в социально-экономической сфере. Однако на начало марта коалиция еще имеет некоторый запас прочности. А вот ближе к апрелю, ближе к середине года возможен окончательный ее раскол”, - предположил В.КУЛИК.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что в ближайшее время вряд ли коалиция будет разрушаться.

По его словам, главной ее проблемой является формальный характер. "Создание коалиции было связанно с договоренностями по сохранению действующего правительства. Коалиция не планировала формировать политику, а была создана лишь для сохранения статуса-кво в исполнительной власти. В этом и сила, и одновременно слабость коалиции. Она по определению не способна на серьезные политические шаги, а с другой стороны очень ограничено поле для принятия решений и неспособность отвечать за политику, которую проводит правительство, приводит к постоянным внутренним ссорам", - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

По его мнению, В.ЛИТВИН пытается использовать коалиционный формат для того, чтобы усилить свои позиции как парламентского лидера. А.ЕРМОЛАЕВ считает, что спикеру "не хватает статуса одного из лидеров коалиции, и он пытается проводить более уравновешенную политику по отношению к другим политическим силам".

"Я думаю, что именно в вопросе разных личностных стратегий Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЛИТВИНА состоит нынешняя интрига. Но реальный политический кризис коалиции станет возможен лишь тогда, когда проявится конфликтность и несогласованность позиций участников коалиции согласно задекларированной будущей программы антикризисных действий", - отметил политолог.