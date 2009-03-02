Лидеры Украины договорились разработать план антикризисной работы

18:08, 02 марта 2009
Политика
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Ющенко обещает совместные шаги

Руководство Украины договорилось о разработке перспективного плана антикризисной работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на брифинге для прессы, рассказывая об итогах совещания по координации действий всех органов власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики.

В.ЮЩЕНКО отметил, что участники совещания договорились об осуществлении совместных шагов, которые будут отражены в этом плане.

 

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