Лидеры Украины договорились разработать план антикризисной работы
18:08, 02 марта 2009Политика
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Ющенко обещает совместные шаги
Руководство Украины договорилось о разработке перспективного плана антикризисной работы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на брифинге для прессы, рассказывая об итогах совещания по координации действий всех органов власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики.
В.ЮЩЕНКО отметил, что участники совещания договорились об осуществлении совместных шагов, которые будут отражены в этом плане.
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