Лидеры Украины договорились разработать план антикризисной работы

Руководство Украины договорилось о разработке перспективного плана антикризисной работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на брифинге для прессы, рассказывая об итогах совещания по координации действий всех органов власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики.

В.ЮЩЕНКО отметил, что участники совещания договорились об осуществлении совместных шагов, которые будут отражены в этом плане.