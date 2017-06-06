Аваков ответил на намерения активистов начать новый этап блокады на Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявляет о недопустимости силовых блокадных действий на Донбассе.

Об этом Аваков заявил, комментируя заявление «Штаба блокады торговли с оккупантами» о намерении осуществить следующий этап блокады на Донбассе, направленный на национализацию ряда украинских предприятий, сообщает пресс-служба МВД.

«Собирается несколько человек, которые принимают решение «будем блокировать». Но, что, к примеру? «Мне не нравится трамвай, который перемещается по улице, я буду его блокировать», - заявляет некий штаб блокады. Я вам заявляю, что никто, кроме государства, на территории страны не имеет права на монополию силовых действий», - подчеркнул Аваков.

По его словам, такие заявления являются политическими спекуляциями.

«Я настоятельно рекомендую господам, которые берут на себя такую ответственность и пытаются получить политический капитал, думать сначала о стране, а уже потом о своем весе в обществе», - подчеркнул министр.

Аваков также сообщил, что главари террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» реквизировали государственную собственность, собственность частных граждан, в том числе крупные заводы, которые перечисляли налоги в госбюджет Украины.

«В связи с этим получилось очень четкое и понятное решение СНБО: не контактировать с этими предприятиями, не брать у них никакой товар и не иметь с ними никакого контакта, то есть заблокировать их до тех пор, пока предприятия не будут возвращены в законную собственность Украины. Очень жаль, что значительное количество наших людей работает на этих предприятиях на оккупированной территории. Но по-другому не будет до тех пор, пока бандиты не вернут незаконно реквизированное», - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, 26 мая второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский заявил, что «Штаб блокады торговли с оккупантами» с июня намерен начать активные действия с целью осложнения работы российских компаний в Украине, если в течение двух недель не будут освобождены украинские военнопленные.

Напомним, в январе ветераны АТО и ряд народных депутатов заблокировали железнодорожные пути, по которым из оккупированных районов в Украину поступал уголь антрацитовой группы, в связи с чем Кабинет министров ввел чрезвычайные меры в электроэнергетике.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения АТО.

В ответ на блокаду боевики заявили о национализации размещенных по линии разграничения предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, после чего руководство группы заявило о полной потере контроля над этими структурами.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Россия продает продукцию захваченных украинских предприятий в зоне проведения АТО в третьи страны и финансирует за вырученные средства свою армию и боевиков на Донбассе.

Согласно оценкам правительства, блокада обойдется Украине в 1% ВВП экономического роста в 2017 году.